Romano Prodi sconcertante: "Creare un incidente col caso Orefici? Io gioisco"

Le immagini parlano chiaro: Romano Prodi ha tirato i capelli a Lavinia Orefici. Il video trasmesso da Di Maretdì è chiarissimo: subito dopo la domanda della cronista di Quarta Repubblica, l'ex premier allunga la mano sui capelli e li tira. La clip ha messo in grande imbarazzo tutta la sinistra e per capirlo basta vedere la faccia che ha fatto Massimo Giannini quando nello studio di Floris ha rivolto lo sguardo verso lo schermo che mostrava il fattaccio.

E adesso a parlare è lui: Romano Prodi. Non si scusa e rilancia: in merito al confronto di alcuni giorni fa con una giornalista "non c’è proprio niente da chiarire. Voi sapete bene poi se si vuole creare l’incidente nei confronti di un vecchio professore lo si faccia pure e io gioisco", ha affermato l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue, intercettato tra i corridoi del Parlamento Ue a Bruxelles. "Si scambia l’affetto con un’aggressione", ha aggiunto Prodi. Insomma si resta fermi al punto di partenza. Dal professore nemmeno una parola di scuse per la giornalista. Dopo il danno pure la beffa. Prima la negazione del fatto stesso, ora le parole sconcertanti che ancora una volta sollevano un vespaio di polemiche.