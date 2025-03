Io Capitano fa il botto? Fratoianni si copre di ridicolo

È bastato un film per rallegrare le truppe di sinistra e di fatto dichiarare già la fine della fantomatica "Telemeloni": l'oggetto preferito della propaganda rossa. E sono gli ascolti di ieri sera, mercoledì 26 marzo, a creare scompiglio e festa dalle parti di Avs.

Infatti bisogna leggere il tweet di Nicola Fratoianni per comprendere di cosa stiamo parlando: "Ieri sera il film Io Capitano di Garrone finalmente è andato in onda in tv, facendo vincere Rai Uno per gli ascolti con 3 milioni di telespettatori. La mia speranza che fra di loro ci fossero i ministri Piantedosi e Nordio", ha scritto su X il leader di Avs.