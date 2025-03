Schlein e Pd "due giorni in ritiro": dopo Ventotene, dove si incontrano

La missione a Ventotene , evidentemente, alla sinistra non è bastata. Il Pd ha già organizzato un ritiro (punitivo o meno, lo giudicheranno gli elettori) di due giorni in un altro santuario laico della Resistenza e dell'Antifascismo, Casa Cervi.

Per evitare polemiche e imbarazzi, perlomeno all'inizio, quest'anno la cornice cambia e la scelta è caduta sul museo ricavato dalla casa colonica dei fratelli Cervi, martiri dell'antifascismo. La scaletta degli interventi è ancora in via di definizione, ma si sa già che il seminario si strutturerà su due giorni e quattro focus. I deputati dovrebbero arrivare a Gattatico, vicino Reggio Emilia, intorno alle 17 del 3 aprile per rendere omaggio ai fratelli Cervi e a quanti hanno dato la vita per la patria. Il secondo giorno, l'inizio dei lavori è previsto al mattino e si dovrebbero svolgere come una vera e propria assemblea di gruppo della Camera, con un focus dedicato agli impegni parlamentari da qui alla pausa estiva.