Bersani fuori controllo dalla Gruber: "Alla Orefici e alla Meloni rispondo io"

"Romano Prodi lo conosco abbastanza", premette Pier Luigi Bersani ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. "Ha fatto un gesto da nonno e lei non è sua nipote, quindi ha fatto qualcosa di indelicato e di sbagliato. Detto questo, però, vorrei rispondere io a quella giornalista lì e attraverso lei perché no anche alla Meloni". E qui parte l'attacco feroce dell'ex segretario del Pd alla premier.

"Ernesto Rossi, liberale, azionista, fondatore del Partito radicale, nel Manifesto di Ventotene ha scritto che a seconda delle circostanze la proprietà privata potrà essere abolita, corretta, limitata o estesa. E' quello che dice l'articolo 42 della nostra Costituzione. Tanto è vero che, cara Meloni, non abbiamo forse abolito la proprietà privata della produzione elettrica negli anni Sessanta? Non l'abbiamo nazionalizzata? E non l'abbiamo estesa negli anni Novanta con le liberalizzazioni? Non l'abbiamo limitata o corretta tutti i santi giorni quando diciamo che non ci può essere una posizione dominante o quando diciamo che se uno ha un pezzo di terra non per questo può costruirci su un palazzo?".