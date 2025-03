Arianna smaschera Landini: "Porta voti al Pd"

"Aumenta l’occupazione, abbiamo un milione di posti di lavoro in più, diminuiscono le tasse e si ricordano che bisogna chiamare alla rivolta sociale. Questo ci fa capire che alcuni sindacati sono più impegnati a portare consensi al Pd che non ad aiutare i lavoratori". A dirlo è la responsabile adesioni e segreteria politica di FdI, Arianna Meloni , parlando dal palco di un’iniziativa a Napoli.

Poi ha parlato delle sfide che attendono FdI e il governo: "C’è ancora tanto da fare e lo faremo. Avremmo potuto fare di più se non avessero buttato 200 miliardi di euro per i bonus, ma oggi siamo qui e per altri due anni e mezzo saremo concentrati, al lavoro, con i piedi ben piantati a terra e umili". "Andremo avanti perché questa stagione non tornerà e dobbiamo essere consapevoli che sarà una bella pagina di storia di quella piccola donna, diventata una grande donna, che con una comunità ha risvegliato un popolo e le sue coscienze. L’unica ambizione di Fratelli d’Italia deve essere quella che, tra tanti anni, quando i nostri figli e nipoti ci chiederanno di questa stagione, noi potremo rispondere con orgoglio ’io c’ero e ho fatto tutto quello che era possibile", ha concluso.