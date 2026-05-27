Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale

Figuraccia totale per Maurizio Landini e la Cgil. Oggi stesso il leader del sindacato diceva all'assemblea della Confindustria: "Il tema dei salari bassi sollevato da Orsini? La presidente del Consiglio non ha parlato del tema, questo è un problema perché l’aumento dei salari è un tema fondamentale. Oggi c’è un’emergenza e l’aumento dei salari significa cancellare le forme di precarietà nel lavoro, significa restituire il fiscal drag, fare una riforma fiscale degna di questo nome e mettere in campo dei veri aumenti salariali…".

Belle parole, che però rimangono tali. Infatti, quando bisognava passare all'azione, la Cgil non solo era rimasta ferma, ma si era addirittura opposta. Il riferimento è alla proposta della Regione Lazio sui contratti integrativi. Contratti che il sindacato di Landini non aveva firmato facendo ricorso al Tribunale del Lavoro. In aula è però arrivata una dura batosta per Landini & Co.