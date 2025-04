FdI inchioda Maurizio Landini: "Scioperi anche su questo?"

"Gli occupati aumentano grazie al governo Meloni - sottolinea una 'card' condivisa dalla pagina social di FdI -. Landini, farai uno sciopero anche su questo? ". Il riferimento polemico è alle tante mobilitazioni di piazza organizzate da Landini per i più svariati motivi, per lo più politici e spesso slegati dalle contingenze. Fino al capolavoro al contrario di uno sciopero generale contro la manovra annunciato la scorsa estate, quando mancava la stessa bozza della finanziaria.

Bastano un "meme" e una domanda per mettere spalle al muro Maurizio Landini sui social. E' Fratelli d'Italia a portare l'attacco al segretario della Cgil , all'indomani della pubblicazione del report Istat sull'occupazione in aumento. Numeri più che positivi e conferma di un trend, rafforzato con il governo di centrodestra, che il sindacato rosso però da tempo ignora.

A febbraio 2025, erano i dati di Istat, si è registrato un aumento di 47mila occupati su gennaio e di 567mila unità su febbraio 2024. Il numero di occupati è salito così a 24 milioni e 332mila. Il tasso di occupazione sale al 63 per cento. A febbraio aumenta soprattutto l'occupazione femminile (+84mila unità sul mese precedente) rispetto a quella maschile (-37mila unità). E si concentra sulle donne anche l'aumento su base annua con 315mila occupate in più a fronte di 252mila occupati in più tra gli uomini.