FdI spiana Elly Schlein: "Testa bassa solo per guardarvi dall'alto in basso"

La visita di Giorgia Meloni a Donald Trump ha mandato la sinistra in tilt. "Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei, e il governo Meloni fa orecchie da mercante, abbassando la testa. Poi, lo stesso giorno in cui la premier annuncia trionfante che sarà ricevuta a corte il 17 aprile, il presidente Usa insulta chi propone un incontro per disinnescare una crisi globale generata da lui", ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein definendo il governo "sedicenti patrioti che espongono imprese e lavoratori a rischi enormi e a un crollo della nostra credibilità internazionale: l’Italia non può fare questa figura".

Immediata la reazione di Fratelli d'Italia che, attraverso un post su Facebook, replica direttamente alla dem: "No segretaria, la testa la abbassiamo solo per guardarvi dall'alto verso il basso mentre vi spieghiamo come si fa politica estera". E ancora: "Abbiamo due modi diversi di intendere la politica internazionale: loro come sottomissione, noi come difesa della Nazione. È la storia a parlare per voi, con lo sguardo basso e il capo chino non ci vedrete mai".