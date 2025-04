Elly Schlein? Non le va bene neppure lo stop ai dazi

Lo stop di 90 giorni ai dazi stabilito da Donald Trump non basta ad Elly Schlein. La segretaria del Pd, oggi - venerdì 11 aprile - in visita al Salone del Mobile di Milano con una delegazione del suo partito, ha lanciato un nuovo affondo contro il governo, sottolineando che i danni per l’economia italiana sono già stati fatti. "C'è stato un annuncio di sospensione, bene – ha detto –, ma non pensiamo che i pericoli siano sventati". Insomma: prima non andavano bene i dazi, ora non va bene lo stop ai dazi.

Secondo la segretaria, inoltre, il governo e Giorgia Meloni avrebbero “sottovalutato” l’impatto economico dell’annuncio dei dazi, anche solo nei mesi precedenti al 2 aprile. "L'annuncio ha già frenato commesse, frenato investimenti e causato grande incertezza e danno alle imprese italiane", ha accusato. "Non è che per amicizia ci si può far trovare impreparati", ha ribadito il concetto. Francamente, concettao assai scentrato: in che modo Meloni avrebbe potuto fermare Trump? Argomentazioni, insomma, che lasciano il tempo che trovano.

Il Pd, ha ripreso la segretaria dem, è al fianco delle imprese e dei lavoratori. “Siamo impegnati nell’ascolto delle preoccupazioni del mondo delle imprese e dei sindacati – ha spiegato –. Ci sono stati incontri con imprenditori e sindacati sull'incertezza per i danni che i dazi annunciati e poi sospesi, domani chissà, hanno già creato”. Danni, ha sottolineato, “ingenti all’economia, alle imprese, a lavoratrici e ai lavoratori”. Ci pensano i compagni, insomma.