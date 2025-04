Salvini, "migranti in manette? Di cosa mi stupisco": sinistra zittita

"Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce": Matteo Salvini ha risposto così, dopo il suo intervento alla Scuola di Formazione della Lega, a chi gli ha chiesto delle manette ai migranti trasferiti in Albania. "Se degli irregolari, clandestinamente presenti sul territorio nazionale, in via di espulsione, con precedenti penali, vengono accompagnati in manette in un centro per rimpatri, dove è il problema? - ha proseguito il vicepremier e leader della Lega -. Dovevo mettergli in mano un uovo di Pasqua? Va benissimo così, va benissimo così".

Ieri 40 migranti, tutti destinatari di decreti di espulsione, sono sbarcati sulle coste albanesi e poi portati nel centro di permanenza e di rimpatrio di Gjader, creato dal governo italiano sulla base del protocollo di intesa con l’esecutivo di Tirana. La nave della marina militare Libra, utilizzata per il viaggio, è arrivata nel porto Shengjin nel pomeriggio. Le persone a bordo, di varie nazionalità, provenivano dal centro di permanenza di Restinco a Brindisi e da altri centri.