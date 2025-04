"Nave Libra in Albania": cosa succede adesso

"Riparte la deportazione di migranti in Albania, il più grande flop di Giorgia Meloni pagato interamente dai contribuenti italiani per una propaganda elettorale permanente sadica, crudele e inutile. Non basterà cambiare la destinazione d’uso in Cpr dei centri albanesi per nascondere il fallimento di questa operazione. Restano tutte le criticità legate alla detenzione di queste persone, che non potranno avere tutela legale adeguata e assistenza medica necessaria. Tutto questo farà ripartire la spola tra Italia e Albania: Meloni prenda atto del fallimento e metta fine a questa esperienza. I centri in Albania non hanno funzionato, non funzionano e non funzioneranno", afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Gli stessi toni usati ad esempio questa mattina sulle colonne del Domani dove si parla di "deportazioni". Insomma i compagni si danno un gran da fare quando c'è da infangare il governo.