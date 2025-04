Bignami zittisce Schlein: "I migranti voleva portarli in Albania in poltrona?"

"La sinistra si lamenta perché i clandestini da espellere trasferiti in Albania sarebbero stati ammanettati perché pericolosi, per sé stessi e gli altri. A parte che erano fascette ai polsi, non ho capito: secondo Schlein e compagni dovevamo portarli lì in poltroncine chiedendogli se volevano scappare?". Lo scrive sui social il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami rispondendo così all'attacco scomposto della sinistra sui migranti ammanettati sbarcati in Albania.