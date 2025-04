Dalla Meloni minacciata agli ultrà verdi: ormai la violenza in politica non stupisce più

Qualcuno potrebbe scomodare Full Metal Jacket e le teorie junghiane sul dualismo dell’uomo per spiegare le minacce dei pro-Palestina di Milano, ma la verità è molto più banale. E non per ciò meno pericolosa e degna di nota. A preoccupare, infatti, non è che un signore a volto coperto per chiedere la pace inneggi all’omicidio del presidente del Consiglio italiano, che peraltro non è esattamente responsabile delle cose di Gaza. A sorprendere è il fatto che la cosa tutto sommato non desti più troppo stupore.

Non commuove i quotidiani: per fare un esempio, su Avvenire la questione è finita in coda a una breve di 10 righe a pagina 9 titolata in maniera vaga “tensioni a Milano”. Non colpisce i politici, perché come rilevava Fratelli d’Italia pochi hanno sentito l’esigenza di intervenire sull’argomento. E tra i politici intervenuti troviamo quelli di Sinistra Italiana, ma per il semplice fatto che anche esponenti del partito di Fratoianni erano presenti al corteo. Poi c’è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, cui molto spesso calza alla perfezione il ruolo di ciliegina sulla torta, quando la torta in questione è rappresentata dalle bestialità.