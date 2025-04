Nicola Fratoianni, la figuraccia: "Meloni cameriera di Trump", scoppia il caso

Giorgia Meloni ha portato a casa un successo diplomatico senza precedenti dopo la sua visita alla Casa Bianca dal presidente Usa Donald Trump. Ha convinto il tycoon a venire in Italia a Roma da dove si apriranno i negoziati con l'Ue per i dazi. Un passo in avanti importantissimo che salda l'asse dell'Occidente tra Europa e Stati Uniti, ma che rilancia il ruolo dell'Italia al centro del vecchio continente. Per la sinistra però è troppo: il rosicamento dalle parti di Fratoianni raggiunge livelli mai visti prima.

Poi aggiunge: "Ma era tutto ampiamente previsto - prosegue il leader di SI - con Meloni che si è presentata in ginocchio promettendo vagonate di miliardi dei cittadini italiani per tenere buono Trump. E così avremo un aumento delle spese militari sull’unghia, maggiori acquisti del Gnl americano, molto costoso (tanto le bollette le pagano gli italiani) e dannoso dal punto di vista ambientale, impegni per lavorare insieme sul nucleare e perfino 10 miliardi di investimenti in Usa, mentre in Italia gli investimenti si vedono con il binocolo. Ci mancava solo che nel pranzo Meloni si mettesse a servire a tavola. Ma quel che è peggio è che Trump ha già chiarito che il 2% del PiL italiano in armi promesso da Meloni non è sufficiente. E lo ha fatto - conclude Fratoianni - con il sorriso sicuro di chi sa che continuerà ad ottenere quel che vuole. Male male". Come sta il fegato?