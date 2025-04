Capezzone: "Sapete con chi ha cenato Macron?"

"Sono passati 2 giorni dai funerali di Papa Francesco e la tendenza sui giornali internazionali è dare uno spazio al tema significativo, ma limitato. In Italia invece è tutto diverso", sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Sul Corriere della Sera 18 pagine, sulla Stampa 15, su Repubblica 17, così per dare un'idea della situazione".

"Partiamo da 3 analisi catastrofiste, Orsina sul Giornale, Ferrara sul Foglio e Paolo Mieli sul Corriere della Sera - prosegue il direttore editoriale di Libero -, che vi dicono è tutto un disastro. Niente illusioni per la foto Trump-Zelensky. Dice Orsina: sarà difficilissimo ricostruire l'Occidente. Dice Ferrara: è già pronta una nuova Yalta, con la spartizione del mondo tra Usa, Russia e Cina. Dice Mieli: è una catastrofe. Per carità, le ragioni di preoccupazione per le sorti del pianeta le comprende chiunque ma questa idea che tutti i mali del mondo inizino con Trump non ci convince molto".

Il ruolo della Meloni: "Anche per il Corriere della Sera è stata la regia di quanto accaduto a San Pietro. Per la Stampa è stata invece scavalcata, e sembra compiacersi per il fatto che il vertice sui dazi possa essere a Bruxelles e non a Roma".

Tema Macron: "Ha fatto una figuraccia, su Libero c'è una specie di Var del momento in cui cerca di infilarsi nel dialogo tra Trump e Zelensky e viene respinto, con tanto di labiale. Ma il Corriere ci fa sapere che è stato attivissimo, ha cenato con Riccardi della Comunità di Sant'Egidio. Riccardi intervistato pure da Repubblica...".