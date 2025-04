Il Primo maggio di Landini nel segno di Bergoglio

La locomotiva sindacale del concertone sindacale del 1° maggio non si ferma, neppure a poche ore dalla dipartita di Papa Francesco. Ieri il segretario Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla presentazione del Concertone (condotto da Big Mama con Noemi ed Ermal Meta che presenteranno 44 artisti), ha ricordato come Bergoglio abbia sempre «avuto grande attenzione su problemi del lavoro. Uno dei messaggi è stato quello di dare voce a chi non ce l’ha, fare rumore, non rinunciare a combattere le disuguaglianze. Il primo maggio è l’occasione per poter in qualche modo rilanciare con forza la necessità di un’azione che rimetta al centro la persona». Per il leader della Cgil «siamo in presenza di una strage che non si ferma. Parlare di “lavoro sicuro” significa rimettere al centro la persona, lavorare con dignità. Parlare di questo vuol dire parlare di futuro, di cambiamenti. La tecnologia non è neutra, dipende da chi la utilizza, per quale fini».

Il numero uno della Cgil non perde l’occasione per ricordare il referendum dell’8 e 9 giugno. Cogliendo il lancio stampa del tradizionale concertone (sono 35 anni che si fa), per ricordare che oggi pomeriggio alle 17 davanti agli uffici Rai di via Teulada 66, a Roma (viale Mazzini è chiusa per bonifica dall’amianto, ndr), la Cgil inviterà i propri iscritti alla manifestazione referendaria: «Adesso parliamo noi. Rompiamo il silenzio sui referendum». Neppure a Pontefice appena tumulato il segretario della Cgil evita di fare campagna “elettorale”. Anzi si lancia lamentandosi perché «sui grandi media regna il silenzio totale. Per questo abbiamo organizzato un sit-in per chiedere la massima informazione sui cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno su lavoro e cittadinanza e consentire così la più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini al voto». Certo non sarà «facile raggiungere il quorum, l’8 e 9 giugno abbiamo bisogno che almeno il 50% più uno dei cittadini vada a votare, è una delle cose più difficili. Nel nostro Paese la partecipazione al voto nelle ultime politiche è stata del 63%, alle europee meno del 50% quindi se fosse stato un referendum non sarebbero state valide. Quindi la strada del referendum ha un esito non scontato», mette le mani avanti Landini intervenendo dopo la presentazione del “concertone” all’assemblea della Filt, che a chi non crede che sarà raggiunto il quorum chiede di «parlare con tutte le persone».