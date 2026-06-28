Eros Ramazzotti, "mi riposo un po' prima dell'operazione": l'annuncio che spiazza

"Dovrò rifare l'operazione alle corde vocali": Eros Ramazzotti lo ha comunicato ai suoi fan tramite le storie su Instagram. Il cantante ha suonato ieri a Torino per l'ultima data del suo tour negli stadi. Poco prima di salire sul palco, l'artista ha annunciato che, terminato il tour, dovrà prendersi un periodo di pausa proprio per via dell'intervento. Eros stesso ha detto di aver appreso la notizia solo ieri. "Stasera sarò a Torino per l'ultima data di questo tour degli stadi - aveva scritto ieri, sabato 27 giugno -. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con tanto affetto e amore nei miei confronti in tutte queste sette date, mi avete veramente emozionato". Infine, l'annuncio dello stop: "Ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio".

Per lui, infatti, non si tratta del primo intervento: già nel 2019 Ramazzotti fu costretto a sottoporsi a un'operazione a causa di un ispessimento delle corde vocali. "Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo, voi siete la mia forza", ha chiosato il cantante rivolgedosi ai fan. L'auspicio è quello di rimettersi il prima possibile in vista de "Una storia importante World Tour", il tour che lo vedrà protagonista negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina prima di fare il giro dell'Europa nel 2027.