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Harry Styles, soffoca con l'acqua e poi si accascia: paura sul palco

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domenica 28 giugno 2026
Harry Styles, soffoca con l'acqua e poi si accascia: paura sul palco

1' di lettura

Paura per Harry Styles al Wembley Stadium a Londra, dove il cantante 32enne si è esibito sabato 27 giugno. I fan si sono preoccupati quando l'artista si sarebbe strozzato con dell'acqua per poi crollare a terra. Per fortuna, poi, l'ex One Direction si è rialzato da solo dopo circa 20 secondi. Il momento di panico è avvenuto durante il brano "As It Was", quello che in genere chiude i suoi concerti: mentre Styles stava eseguendo la sua mossa — soprannominata dai fan "whale", balena — in cui sputa l'acqua verso l'alto, ecco che inizia a tossire e poi si accascia.

È probabile che una parte dell'acqua gli sia finita di traverso, provocando un colpo di tosse. Le immagini diffuse sui social mostrano il cantante a terra che tossisce, coprendosi la bocca con il pugno e con il respiro affannoso. Poi si rialza dopo diversi secondi, saluta il pubblico e lascia il palco. Commentando questo episodio, i fan del cantante inglesi si sono mostrati non solo preoccupati ma anche arrabbiati. In particolare, la polemica ha investito lo staff dell'artista. Nessuno del suo team si sarebbe avvicinato a lui sul palco per capire se stesse davvero bene in quel momento. "Serio o no, dovrebbe stare più attento, faceva un caldo incredibile", ha scritto un utente su TikTok. 

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