Sinistra, l'ultimo mito sono i compagni albanesi

L’apostola e messia della casa comune (riferendosi a quella degli altri), Ilaria Salis protomartire d’Ungheria, ha spiccato il volo per Tirana per mettersi in formazione con i Fenicotteri: ovvero, «partecipare alle manifestazioni e incontrare persone e attivisti che stanno dando vita a questo straordinario movimento popolare». Per una volta non si tratta di occuparle, le case, ma di impedire che vengano costruite con la luccicante etichetta di resort di lusso. Eresia pura per la sinistra ecologista-ambientalista-green oltranzista, anche nel Paese dell’aquila nera bicipite.

IL PROGETTO

E come non bastasse, dietro a quel progetto di resort c’è nientepopodimenoché l’americano Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e quindi genero del presidente fumantino con i capelli a barbadi pannocchia, che ha fiutato il business sulla finora sconosciuta isola di Sazan e sulla Laguna di Vjosa-Narta, cioè proprio lì dove osano i fenicotteri. I coniugi se ne sono innamorati e hanno deciso di spendere e spandere cuoricini e dollari per indimenticabili soggiorni da favola. A Tirana e non solo, dove una volta sfilavano irreggimentate le truppe con bandiera rossa di un galantuomo niente male come Enver Hoxha che aveva isolato l’Albania dall’universo mondo, sono scesi in piazza gli albanesi che non solo di quel progetto non vogliono sentir parlare, ma vogliono pure che il gigante Edi Rama tolga il disturbo assieme al suo governo. Nel nome della democrazia, sia ben chiaro, non solo del popolo sovrano che fa tanto reazionario e sguaiato. Non poteva mancare la pasionaria eurodeputata Ilaria Salis, ovviamente.

Non appena ha guardato il video di un attivista picchiato da un vigilante privato, le è partito un riflesso pavloviano e ha subito martellato il Parlamento Europeo rimproverando la “timidezza” sui fatti d’Albania. Dalla sacca della rivoluzione ha tirato fuori il vecchio abbecedario sul capitalismo predatorio, il potere del danaro, l’Amerika schiacciasassi, il liberalismo senza regole, e non bastando ancora è andata di persona per far definitivamente spiccare il volo al movimento, appoggiando in spirito e in corpore la protesta degli attivisti. Hai visto mai che sia la volta buona: anzi, come diceva Nino Manfredi, «fusse che fusse la vorta bbona».