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Gp Austria, vittoria Russell: Antonelli 3° e Hamilton 5°

domenica 28 giugno 2026
Gp Austria, vittoria Russell: Antonelli 3° e Hamilton 5°

1' di lettura

L'inglese George Russell ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1, sul circuito dello Spielberg. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha preceduto l'olandese Max Verstappen su Red Bull e il compagno di squadra Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, mentre è soltanto quinto Lewis Hamilton con la Ferrari. Giornata difficile per le Rosse, con Charles Leclerc che chiude soltanto ottavo preceduto anche dall'altra Red Bull del francese Izak Hadjar e dall'altra McLaren dell'inglese Lando Norris. Nella classifica del Mondiale comanda sempre Antonelli con 171 punti, davanti a Russell con 131 ed Hamilton con 125. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1, il 5 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

"Sono felice di tornare sul gradini più alto, è passato un po' di tempo e voglio godermela insieme al mio team. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile di forma, oggi max e la Red Bull era davvero veloce e complimenti a lui. Oggi è stata una bella gara - ha commentato Russell dopo la vittoria -. Ho dovuto spingere al limite, perchè dietro erano tutti e due veloci. Il team ha trovato le tempistiche perfette per i pit stop". E ancora: "Il Mondiale? Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico, gli ultimi weekend sono stati vitali per ricordarmi che sono ancora capace. Non vedo l'ora di andare a Silverstone davanti ai tifosi di casa, sono sicuro sarà grandioso".

Gp Austria, Russell in pole position: Leclerc secondo e Hamilton terzo

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