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Mondiali 2026, Bielsa sbotta con la giornalista: "Falla partire subito!"

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domenica 28 giugno 2026
Mondiali 2026, Bielsa sbotta con la giornalista: "Falla partire subito!"

1' di lettura

Marcelo Bielsa, tecnico dell'Uruguay, sbotta con una giornalista dopo l'uscita dai Mondiali. La Celeste è stata costretta a dire addio alla competizione dopo la sconfitta con la Spagna di De La Fuente. Le altre squadre nel girone erano Arabia Saudita e Capo Verde. Al termine dei 90 minuti, il mister, evidentemente deluso, è esploso al momento dell'intervista. A questo si sono aggiunti anche i gesti di alcuni calciatori in campo e fuori, come Valverde e Canobbio. Gesti che hanno suscitato inevitabili polemiche. 

Subito è diventato virale il video dell'urlo del Loco Bielsa nel dopo gara di Uruguay-Spagna, al momento dell'intervista a bordocampo. Il ct, già nervoso per il risultato finale, non avrebbe gradito il ritardo nel collegamento. "Falla partire subito!", ha detto alzando il tono della voce. Poi ha risposto in maniera telegrafica alla giornalista e non ha dato altre spiegazioni.

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Non è andata meglio in campo: Canobbio, autore di un fallo su Cubarsi al 95', dopo essere stato espulso ha perso la testa, arrivando a mettere le mani addosso all'arbitro Ismail Elfath. Un gesto che quasi sicuramente gli costerà una lunga squalifica. Intanto, dopo quanto accaduto, la Federcalcio ha deciso di cancellare il volo charter che avrebbe dovuto riportare la squadra e il tecnico in patria. Giocatori e staff tecnico rientreranno ognuno a proprie spese. 

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