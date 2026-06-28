Calenda, "a pedate nelle chiappe": come risponde alle minacce di "Russia Today"

Carlo Calenda nel mirino di Russia Today: è stato lui stesso a denunciare di aver ricevuto delle minacce da quel canale Telegram. "Quindi il canale di Russia Today su Telegram è pieno di minacce al sottoscritto. Personalmente, in questo, così come in altri casi, attribuisco nessuna preoccupazione a questi vigliacchi servi dei russi. Il mio ufficio è a Corso Vittorio Emanuele II, 21. Arrivo intorno alle 9.00 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione", ha fatto sapere il leader di Azione.

Solidarietà da tutto il mondo politico, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa: "Solidarietà e vicinanza al senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, per le minacce ricevute sul canale Russia Today". Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha commentato: "Solidarietà al leader di Azione, Carlo Calenda, vittima di vili e vergognose minacce sul canale Russia Today. Ci batteremo sempre contro coloro i quali usano intimidazioni per tentare di reprimere la libertà e saremo sempre dalla parte di chi denuncia la disinformazione".