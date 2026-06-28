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Calenda, "a pedate nelle chiappe": come risponde alle minacce di "Russia Today"

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domenica 28 giugno 2026
&nbsp;Carlo Calenda

 Carlo Calenda

2' di lettura

Carlo Calenda nel mirino di Russia Today: è stato lui stesso a denunciare di aver ricevuto delle minacce da quel canale Telegram. "Quindi il canale di Russia Today su Telegram è pieno di minacce al sottoscritto. Personalmente, in questo, così come in altri casi, attribuisco nessuna preoccupazione a questi vigliacchi servi dei russi. Il mio ufficio è a Corso Vittorio Emanuele II, 21. Arrivo intorno alle 9.00 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione", ha fatto sapere il leader di Azione.

Solidarietà da tutto il mondo politico, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa: "Solidarietà e vicinanza al senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, per le minacce ricevute sul canale Russia Today". Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha commentato: "Solidarietà al leader di Azione, Carlo Calenda, vittima di vili e vergognose minacce sul canale Russia Today. Ci batteremo sempre contro coloro i quali usano intimidazioni per tentare di reprimere la libertà e saremo sempre dalla parte di chi denuncia la disinformazione".

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Il partito Azione si è stretto attorno al suo leader: "Siamo in tanti con lui, non solo a manifestargli amicizia e solidarietà, ma a portare avanti insieme le nostre battaglie di civiltà. Procederemo con una richiesta pubblica al Ministero degli interni per verificare l’opportunità di chiusura del canale in questione". Ettore Rosato, in particolare, ha evidenziato: "La Russia dopo l’invasione dell’Ucraina ha sostanzialmente dichiarato guerra all’Europa, come dimostrano i quotidiani attacchi cyber contro le nostre istituzioni e aziende. Carlo Calenda non fa che ricordarlo insieme alle pene previste per chi tradisce il proprio Paese. Chi sostiene la propaganda di RT semplicemente chiarisce la propria posizione a sostegno dei nemici dell’Italia e dell’Europa. Sono dei traditori".

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