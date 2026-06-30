Wimbledon, Medvedev provoca i tifosi: "Non vi siete emozionati?"

Con Daniil Medvedev lo spettacolo è quasi sempre garantito, sia per il suo tennis sia per le dichiarazioni che regalano spesso qualche battuta pungente. All'esordio a Wimbledon, però, il russo ha sorpreso tutti soprattutto per la facilità con cui ha superato Marin Cilic, uno specialista dell'erba e finalista ai Championships nel 2017. Alla vigilia il primo turno sembrava tutt'altro che semplice. Di fronte c'era un campione Slam esperto e abituato a giocare sui prati londinesi. Invece il match è durato poco più del previsto: Medvedev ha dominato con un netto 6-1, 6-2, 6-4, conquistando il passaggio al secondo turno senza particolari difficoltà.

Il russo, che due anni fa aveva raggiunto la semifinale del torneo, ha prima riservato parole di stima al croato, riconoscendone il valore nonostante il risultato. "Ho grande rispetto per Marin, è stato un avversario molto tosto per il primo turno. Soprattutto sull’erba”. Poi è arrivata una delle sue uscite ironiche, accolta con un sorriso anche dal pubblico del Centrale: "Forse molte persone aspettavano con ansia questo match. Sono felice di essere riuscito a renderlo forse meno emozionante di quanto alcuni di voi volessero".