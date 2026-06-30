L'aria che tira, rissa Crespi-Parenzo su Vannacci: "Buffone, non dire putt***", "Quando stavi lì..."

L'aria che tira su La7 è pesantissima. Uno scontro accesissimo ha animato la mattinata dei telespettatori che hanno scelto di intrattenersi sulla Rete di Urbano Cairo. Protagonisti dello scontro Luigi Crespi e David Parenzo, rispettivamente lo spin-doctor e il conduttore del programma di approfondimento politico. Il tema? I sondaggi che danno in crescita Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'ospite della trasmissione ha avuto da ridere riguardo ad alcuni titoli comparsi in sovrimpressione, mentre in studio si stavano leggendo i dati della rilevazione.

"Ipsos ha dato lo 0,2% di vantaggio. Sai quanti sono in termini di casi? Sai di che cosa state discutendo? Di due persone che hanno dato due voti in più su un sondaggio", ha tuonato Crespi. "Ma è un campione statistico però scusami - si è difeso il conduttore -. I sondaggi sono sempre fatti sui campioni statistici". "Ma è un campione statistico dello 0,2%. Non fare il professore. Non dire putt***! Fammi finire - ha perso le staffe l'ospite -, non fare il prepotente".