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L'aria che tira, rissa Crespi-Parenzo su Vannacci: "Buffone, non dire putt***", "Quando stavi lì..."

di Andrea Carrabinomartedì 30 giugno 2026
L'aria che tira, rissa Crespi-Parenzo su Vannacci: "Buffone, non dire putt***", "Quando stavi lì..."

2' di lettura

L'aria che tira su La7 è pesantissima. Uno scontro accesissimo ha animato la mattinata dei telespettatori che hanno scelto di intrattenersi sulla Rete di Urbano Cairo. Protagonisti dello scontro Luigi Crespi e David Parenzo, rispettivamente lo spin-doctor e il conduttore del programma di approfondimento politico. Il tema? I sondaggi che danno in crescita Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'ospite della trasmissione ha avuto da ridere riguardo ad alcuni titoli comparsi in sovrimpressione, mentre in studio si stavano leggendo i dati della rilevazione.

"Ipsos ha dato lo 0,2% di vantaggio. Sai quanti sono in termini di casi? Sai di che cosa state discutendo? Di due persone che hanno dato due voti in più su un sondaggio", ha tuonato Crespi. "Ma è un campione statistico però scusami - si è difeso il conduttore -. I sondaggi sono sempre fatti sui campioni statistici". "Ma è un campione statistico dello 0,2%. Non fare il professore. Non dire putt***! Fammi finire - ha perso le staffe l'ospite -, non fare il prepotente".

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"Dai su, ma che prepotente! Ma quando stavi lì anche tu a mettere le bandierine, scusami però eh", gli ha fatto notare Parenzo. "Senti, non facciamo i buffoni. Se parliamo di statistica, allora c'è il 3% di errore. Fate i seri. Avete fatto titoli", la replica di Crespi. "La notizia è che Vannacci è in crescita", ha insistito il padrone di casa. "No, la notizia è un'altra - ha urlato Crespi -. Il movimento di Vannacci è in crescita, è un soggetto politico, è probabilmente sopra o sotto... ma Vannacci non ha una serie storica. Il partito della Lega ha una serie storica. Occorre serietà prima di fare i titoli e prima di farci due maroni così. State discutendo di nulla!".

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