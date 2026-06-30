Generale Vannacci, Giuseppe Cruciani vuota il sacco: "I mostri mi piacciono. E in futuro..."

"I mostri mi piacciono". Giuseppe Cruciani non ha paura di dire quello che pensa. E in fondo è la sua qualità che gli ha permesso di diventare uno dei più influenti conduttori radiofonici italiani, grazie alla sua Zanzara che conduce insieme a David Parenzo su Radio 24. Il giornalista, in un'intervista rilasciata a Repubblica, non ha escluso che in futuro possa votare ancora una volta Roberto Vannacci. Come accaduto durante le scorse Europee. "Seguo Vannacci da tre anni, trovo che sia un animale politico totalmente nuovo. Unisce carisma militare e resistenza da maratoneta, l'uso della potenza dei social e la fatica del porta a porta. Vannacci il suo se la sta costruendo. Decido sempre all'ultimo - ha spiegato - Comunque alle Europee l'ho già votato: veniva mostrificato, i mostri mi piacciono".

Secondo Cruciani, l'ascesa dell'ex generale è il frutto della "percezione che su immigrazione sicurezza il governo non abbia fatto abbastanza. L'altro giorno discutevamo di quell'imprenditrice rapinata a Firenze e mi ha chiamato Calenda per dirmi che non ci sono mai state così poche rapine. Magari sarà vero. Ma questo non è un mondo in cui il consenso lo ottieni portando la statistica". Ma non condivide in toto l'idea della remigrazione che porta avanti Vannacci: "Vale per i clandestini, o per chi ha commesso reati. Se s'intende cacciare quelli che stanno già qui, e lavorano onestamente, non sono d'accordo nella maniera più assoluta. La remigrazione è una cosa più di sinistra che di destra".