Eugenia Roccella, orrore contro il marito scomparso: "Ha battuto il record di Maiorca". Poi questa foto

La Polizia postale al lavoro sugli insulti rivolti a Eugenia Roccella e al marito Luigi Cavallari , disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. Nonostante la drammaticità della situazione, gli odiatori continuano imperterriti a scrivere commenti osceni. Tra questi spunta una foto del lago e la scritta: "È ufficiale, il marito della Roccella ha battuto il record di Maiorca…". Il riferimento è aI record di Enzo Maiorca campione di apnea italiano, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea. Insomma, uno squallido parallelismo.

In ogni caso le ricerche in provincia di Viterbo proseguono ininterrottamente. L'ingegnere 84enne marito della ministra per la Famiglia è disperso da sabato 27 giugno. "Si è proceduto con le ricerche durante tutta la notte e si sta continuando con le varie squadre, che si ricambiano con le nuove attività", ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. "Confidiamo molto sulle attività nelle prime ore del giorno - ha aggiunto -, perché le acque del lago sono calme e ci sono meno correnti. Non cambia molto sotto il profilo della visibilità alla profondità, ma c'è sicuramente una maggiore agevolezza per gli operatori nell'intervento".