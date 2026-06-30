Milan, Akram Jadid: i numeri impressionanti del fenomeno di 15 anni

A soli 15 anni è già uno dei nomi più chiacchierati del settore giovanile del Milan. Ora, come racconta Il Giorno, Akram Jadid, attaccante classe 2011, si è preso la scena trascinando l'Under 15 rossonera alla conquista dello scudetto, risultando decisivo sia in semifinale contro la Fiorentina sia nella finale vinta contro l'Empoli. La sua storia con il Diavolo è iniziata da bambino e, nel frattempo, i numeri sono diventati impressionanti. Secondo le statistiche raccolte dalla famiglia, avrebbe già superato quota 700 gol nelle varie categorie giovanili. Un dato che racconta la sua straordinaria continuità realizzativa e che assume ancora più valore considerando che spesso è stato impiegato con squadre di età superiore alla sua, arrivando a giocare fino all'Under 17.

Chi lo segue da vicino ne sottolinea soprattutto le qualità tecniche. Dribbling, rapidità nello stretto, fantasia e una notevole personalità gli permettono di affrontare senza timori avversari più grandi e fisicamente strutturati. A queste caratteristiche aggiunge un innato senso del gol, qualità che lo rende uno degli attaccanti più interessanti della sua generazione. Il percorso di Jadid ricorda, almeno per precocità, quello di altri giovani cresciuti nel vivaio rossonero, come Francesco Camarda. Qualcuno ha già azzardato un paragone con Lamine Yamal, anche se il talento spagnolo ha raggiunto traguardi eccezionali in tempi record.