Igor Protti, l’uomo che ha insegnato che si può vincere anche senza alzare trofei

Ci sono uomini che segnano gol. E poi ci sono uomini che segnano vite.

Igor Protti apparteneva a tutte e due le categorie.

La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel mondo del calcio, ma soprattutto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di ammirarlo, di seguirne il percorso umano prima ancora che sportivo. Perché Igor Protti non è stato soltanto un grande attaccante, un bomber capace di entrare nella storia del calcio italiano. È stato un esempio di vita. Uno di quelli veri. Uno di quelli che oggi, in un mondo sempre più veloce e spesso distratto dai valori autentici, dovrebbero essere raccontati nelle scuole, negli spogliatoi e nelle famiglie.

Ha giocato in tante città, ha indossato maglie importanti, ha segnato centinaia di gol e conquistato classifiche marcatori. Eppure la sua grandezza non si è mai misurata nei numeri. Si è misurata nel rispetto.

Rispetto per i compagni di squadra, per gli allenatori, per i dirigenti, per gli avversari e soprattutto per i tifosi.

In un calcio dove troppo spesso si cambia maglia come si cambia stagione, Igor Protti ha insegnato il valore dell’appartenenza. Ogni squadra in cui ha giocato ha ricevuto da lui il massimo: sacrificio, professionalità, amore per il lavoro e gratitudine.

Non ha mai cercato scorciatoie. Non ha mai rincorso le luci della ribalta. Ha lasciato che fossero il campo, il sudore e la sua serietà a parlare per lui.

Per questo è diventato un simbolo. Un Grande simbolo.

Per questo Livorno lo ha adottato come un figlio e lui ha ricambiato trasformandosi in una leggenda.

Ma le leggende, quelle vere, non nascono dai gol.

Nascono dall’esempio.

Nascono quando un uomo continua a lottare anche quando la partita più difficile non si gioca davanti a migliaia di persone, ma nel silenzio di una stanza d’ospedale.

Nascono quando si affronta il dolore con la stessa dignità con cui si affrontava un difensore in campo.

Nascono quando si sceglie di condividere la propria battaglia per dare coraggio agli altri.

Igor Protti ha fatto anche questo.

Ha affrontato la malattia senza nascondersi, con una forza che ha commosso l’Italia intera. Ha continuato a sorridere, a trasmettere speranza, a dimostrare che il vero coraggio non consiste nel non avere paura, ma nel guardarla negli occhi e andare avanti.

Il suo ultimo messaggio è una lezione di vita destinata a rimanere per sempre.

Questo suo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.

Parole semplici. Parole immense. Le parole di un uomo che ha saputo accettare il destino con la stessa eleganza con cui aveva vissuto ogni giorno della sua esistenza.

Ai giovani sportivi di oggi, Igor Protti lascia un’eredità preziosa.

Insegna che il talento da solo non basta. Che la carriera passa, ma la correttezza resta.

Che i gol finiscono negli almanacchi, mentre il rispetto resta nel cuore delle persone.

Insegna che si può essere campioni senza sentirsi superiori agli altri.

Che si può diventare idoli senza perdere umiltà.

Che si può essere forti senza smettere di essere gentili. Oggi il calcio piange un grande attaccante.

Ma l’Italia saluta soprattutto un grande uomo.

Uno di quelli che non verranno ricordati soltanto per ciò che hanno fatto, ma per ciò che hanno insegnato.

Perché le partite finiscono.

I campionati passano.

Le classifiche si dimenticano.

Gli esempi, invece, restano.

E l’esempio di Igor Protti continuerà a camminare accanto a ogni ragazzo che entrerà in un campo sportivo con il sogno di diventare campione.

Non solo nello sport,

ma nella vita. Grazie di tutto grande Igor Protti.