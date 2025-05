"Non partecipiamo all'incontro". Alleanza Verdi e Sinistra italiana annuncia così l'assenza all'incontro con Giorgia Meloni. "Per noi, le istituzioni rappresentano un pilastro irrinunciabile della democrazia. Servirle 'con disciplina e onore' non è solo un dovere costituzionale, ma un impegno morale. Ed è proprio per rispetto verso queste istituzioni che oggi, con profondo rammarico, abbiamo scelto di non partecipare all'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni", affermano i consiglieri comunali di Bologna, Simona Larghetti e Paolo Trande. "La nostra assenza è un gesto politico chiaro e motivato - proseguono -. Proprio oggi, dopo i violenti scontri di ieri a Roma e il ferimento di alcuni manifestanti tra cui Luca Blasi, assessore alla cultura del III municipio di Roma, in Parlamento viene approvato il cosiddetto 'Dl Sicurezza', un provvedimento che limita gravemente il diritto al dissenso, colpendo chi manifesta pacificamente". Una supercazzola di livello assoluto, ce lo si consenta: rifiutano di incontrare il premier poiché autoritaria, per "rispetto nei confronti delle istituzioni". Insomma, il controsenso appare assai evidente.

Tant'è, i due della premiata ditta Avs aggiungono: "L'imposizione del voto di fiducia su un tema così delicato rappresenta un atto autoritario che mortifica il ruolo del Parlamento e tradisce lo spirito democratico". Con la stessa fermezza, concludono gli esponenti Avs, "vogliamo esprimere la nostra più netta condanna per ciò che sta accadendo a Gaza: le azioni criminali di Netanyahu e del suo governo, un massacro di civili inermi, genocidio. A fronte di questa tragedia umanitaria, registriamo con sconcerto la sostanziale inerzia della presidente Meloni per chiedere un cessate il fuoco immediato e il rischio del rinnovo automatico del memorandum d'intesa per la collaborazione militare tra Italia e Israele".