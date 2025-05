Daniele Capezzone: "Doccia ghiacciata per Elly. Dopo il voto..."

Nel suo "Occhio al caffè" Daniele Capezzone analizza i principali fatti che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. Inutile dire che si parla ancora tanto delle amministrative e di fatto della vittoria del centrosinistra a Genova con Silvia Salis. Ma in questo contesto di grande euforia rossa bisogna considerare la doccia ghiacciata che ha dovuto subire Elly Schlein che ora dovrà fare i conti, come sottolinea Capezzone, con Giuseppe Conte che ha subito tirato il freno sulla possibilità di una alleanza solida con il Pd: "Uniti si vince? No, non è la somma che regala la vittoria", ha affermato l'ex premier. Festa rovinata. Subito. Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone