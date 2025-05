Guido Crosetto inchioda Bonelli e Fratoianni: "Ora chiedete scusa"

Guido Crosetto smentisce le dichiarazioni di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Tutto è cominciato con un tweet postato su X dal portavoce dei Verdi: "Alcune settimane fa presso la base militare di Amendola a Foggia si sono svolte esercitazioni insieme ai caccia F35 israeliani, per migliorare l’efficienza dei target da colpire. Il governo sta aiutando Netanyahu a uccidere meglio a Gaza! L’Italia complice dello sterminio...".

Lo stesso Nicola Fratoianni aveva attaccato con veemenza il governo durante un suo intervento in Aula: "Mi rivolgo a voi ministri: non provate neanche un poco di vergogna, non fate fatica ad andare a dormire la sera di fronte all’orrore di Gaza? Avreste potuto fare qualcosa e invece avete scelto l’ignavia del silenzio, la vergogna della vigliaccheria, la comodità dell’ipocrisia".

A quel punto, però, il ministro della Difesa è intervenuto per smascherare il giochetto sporco di Bonelli e Fratoianni. "Ho letto alcune dichiarazioni di Angelo Bonelli, accompagnate da successivo carico di insulti da parte di Fratoianni, che accusavano il Governo di aver ospitato esercitazioni di f35 israeliani nelle scorse settimane - ha commentato Crosetto su X -. Vorrei tranquillizzarli e invitarli a verificare prima le informazioni: non ci sono stati F35 israeliani in italia né nel 2025, né nel 2024, né nel 2023. Immagino chiederanno scusa per la falsa notizia e gli insulti correlati". Successivamente Crosetto è tornato sul tema porgendo le proprie scuse a Bonelli.