Dl Sicurezza, "legge hitleriana": il pessimo show della sinistra in Aula

Il dl Sicurezza agita e non poco la sinistra. E così in Aula, nell'attesa dell'approvazione finale, ecco che si catena la solita gazzarra dei progressisti. "Siamo sulla scia delle leggi fascistissime che privarono l’Italia delle libertà e dei diritti democratici. Il paragone non è eccessivo, con questo decreto dallo Stato di diritto si va verso lo Stato di Polizia, dal sistema di garanzie a quello di sorveglianza", tuona con battute che non fanno ridere la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.