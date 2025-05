Occidente, destra del futuro e post-liberalismo

Un conflitto alle porte dell’Europa di cui non si intravede via d’uscita, Israele lasciato dall’Occidente in balia dei suoi nemici, la Cina giudicata potenza affidabile nonostante il suo autoritarismo. Ce n’è abbastanza per ripetere, con Shakespeare, che il mondo sembra essere uscito dai cardini. Tutta colpa del liberalismo? Così sembrano pensarla in molti, anche da posizioni di destra o conservatrici. Patrick J. Deneen, professore all’Università Cattolica di Notre Dame, influente intellettuale americano (nota è la sua amicizia con J. D. Vance), va ancora oltre e auspica per il futuro un vero e proprio Cambio di regime (è il titolo del suo più recente volume).

Prima di vedere quali sono i tratti del “futuro post-liberale” a cui Deneen aspira, bisogna però chiedersi cosa esso avrà ancora di liberale e, soprattutto, quale sia il “liberalismo” che per lui è fallito. La prima impressione che si ha è che Deneen identifichi il liberalismo con l’individualismo, nonostante Hayek abbia precisato la differenza fra i due termini. È vero che il concetto di individuo, o meglio di libertà individuale, è centrale nel pensiero liberale, ma per il liberale l’individuo non è un dato “naturale”, ultimo, ma storico. Detto in soldoni, poiché l’individualità è legata alla coscienza che si ha di essa, è innegabile che questa consapevolezza è sorta in determinate civiltà e in determinati momenti storici e non in altri. La libertà è sempre determinata, o radicata se si preferisce.