Alpini, l'ultimo delirante sfregio: Genova, lo stop ai muli di Silvia Salis

Stamattina alla sfilata degli Alpini non ci saranno i muli, non accadeva dal’ 94, e forse il motivo è che a Genova burocrazia a parte, ci arriviamo - ci sono già abbastanza asini. Alcuni, una quarantina, l’altra notte fino alle cinque si sono dimenati in centro come posseduti. Erano asini particolari, ciuchini-techno ispirati dall’unica iniziativa per cui finora si ricordi il sindaco Silvia Salis oltre all’innalzamento di molte gabelle e alla copertina su Vanity Fair, ossia il festival di musica spacca timpani di inizio aprile, in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Ducale dove in questi giorni gli Alpini hanno allestito l’ufficio stampa. Fuori dal Parco Brignole, dove le penne nere hanno invece allestito un museo a cielo aperto, i techo-ciuchini hanno tenuto sveglio il quartiere con un’enorme cassa musicale da cui usciva un tizio che sbraitava: «La musica è frenetica/Le mani allo zenit/La musica è frenetica/Visione sintetica», e se le parole era altre il maestro ci perdonerà. Tum-tum-tum! I bassi hanno fracassato le orecchie e non solo. Alla fine, ma era buio e dalla finestra non si vedeva tutto, dev’essere intervenuto un vigile chiamato da qualche malcapitato residente. Un ossesso ha urlato: «Oh, raga, ci mandano via!». «Andiamo al porto antico!» gli ha risposto una ragazza. Vadano a ragliare al largo!

Non alla parata degli Alpini, dicevamo (e ce ne faremo una ragione), perché l’asina burocrazia ha fermato sei muli, non trecento, che da Vittorio Veneto - nel Trevigiano sarebbero stati portati in Liguria e applauditi coi loro conducenti, i salmeristi, sennonché quest’ultimi andranno in parata da soli e gli suggeriamo, per sberleffo, di fingere di tenere le briglie. Gli Alpini, che però non vogliono polemizzare e vengono omaggiati dalla città tranne da un circolo di femministe per le quali sono dei «molestatori», sostengono che è colpa del mucchio di scartoffie che avrebbero dovuto compilare all’ultimo momento, e il Comune guidato dalla sindaca-glamour risponde che non c’è stato nessun boicottaggio, che gli adempimenti sono tali che si tratti di sei muli, due anatre o quattro pesci palla, i quali è comunque dubbio che avrebbero potuto salutare i genovesi però questo lo aggiungiamo noi.

«Ci sono stati problemi burocratici col Comune e con l’azienda sanitaria di Genova», conferma Maurizio Casetta, il presidente della sezione di Vittorio Veneto, «poi s’è mosso qualcosa, sembrava che i muli potessero arrivare e che gli uffici ci avrebbero rilasciato i permessi, ma non li abbiamo mai visti. Per cui», aggiunge, «per evitare problemi abbiamo preferito lasciare gli animali a riposare in stalla. La decisione finale è di giovedì, mentre stavamo venendo qui a Genova. Se avessimo deciso diversamente ci sarebbero stati problemi». L’implacabile iter burocratico è cominciato il 29 aprile, c’era oltre una settimana di tempo, ma per la burocrazia in una settimana non s’alza nemmeno una penna.