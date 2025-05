Fausto Brizzi svela: "Da noi vige il matriarcato, spesso sono indicato come Fausto Salis"

Fausto Brizzi sembra vivere all'ombra della moglie. "Mia moglie potrebbe rubarmi il mestiere in cinque minuti - ha premesso il regista alla notizia dell’elezione della consorte a sindaco di Genova -. Ha la capacità di imparare qualsiasi cosa alla velocità della luce. È una madre instancabile, non so dove trovi le energie, ma ci sarà un motivo se lei ha fatto le Olimpiadi e io no". Ex martellista olimpica, Silvia Salis è diventata la prima cittadina del capoluogo ligure, candidata per il centrosinistra.

A raccontare chi è davvero la 39enne ci ha pensato il marito, anche lui volto noto: sceneggiatore e produttore cinematografico, finì al centro della polemica nel 2017 quando venne accusato di molestie sessuali da una decina di aspiranti attrici. Acqua passata, visto che nel gennaio del 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura perché "il fatto non sussiste".