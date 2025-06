Dl Sicurezza, la lezione di Giorgia Meloni alla sinistra: "Un passo decisivo"

Giorgia Meloni esulta per l'approvazione in Senato del Dl Sicurezza, dopo la questione di fiducia che il governo aveva posto nella tarda serata di ieri, martedì 3 giugno. E coglie l'occasione per dare una bella lezione alla sinistra, soprattutto sulle forze dell'ordine e sulle case occupate.

"Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa - ha commentato Meloni su X -. Interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive, accelerando gli sgomberi e proteggendo famiglie, anziani e proprietari onesti, troppo spesso lasciati soli di fronte a ingiustizie intollerabili. Combattiamo le truffe agli anziani, un fenomeno vile che colpisce chi più merita rispetto e protezione. Rafforziamo infine gli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine, per difendere chi ogni giorno difende i cittadini. Legalità e sicurezza sono pilastri della libertà. E noi continueremo a difenderli con determinazione".

Interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive,… pic.twitter.com/hDHM1XSW8e — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 4, 2025

Intanto i parlamentari di FdI hanno organizzato un flash mob in piazza San Luigi dei Francesi. "Siamo dalla parte dei deboli, la sicurezza è un prerequisito di libertà". Lo ha detto il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. "Chi è più debole ci rimette di più quando c’è l'insicurezza - ha aggiunto - e la sinistra, che per anni ha portato le nostre città, le nostre regioni, il nostro territorio all'insicurezza, ovviamente protesta, è legittimo: sono coerenti", ha concluso.