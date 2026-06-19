Immigrazione, Macron contro gli hub in Paesi terzi: "Non è la nostra Europa"

"La Francia non sostiene la politica degli hub di rimpatrio nei Paesi terzi": il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron lo ha detto in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles, annunciando che il suo Paese si opporrebbe "all'utilizzo del bilancio europeo per costruirli". "Non ho mai visto un centro di rimpatrio in un Paese terzo funzionare davvero - ha sottolineato il presidente francese -. Negli ultimi anni, ho sentito molte persone parlare di questa possibilità o di accordi in tal senso e vi invito a riflettere sul suo significato. Non sono sicuro che rappresentino la nostra Europa". La richiesta di implementare velocemente le norme sui migranti, inclusi gli hub nei Paesi terzi, era arrivata dalla premier Giorgia Meloni e da Mette Frederiksen, ministra di Stato della Danimarca, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici Ue.

Secondo Macron, costruire hub nei Paesi terzi "significa trasferire le persone che non vogliono o non si riesce a far tornare nel loro Paese d'origine in un Paese terzo", un sistema che quel Paese "accetterà magari in cambio di denaro". "Che tipo di relazione si crea? Quali garanzie sui diritti umani vengono offerte? - si è chiesto il presidente francese - Non sono convinto che questo rispecchi i principi fondamentali su cui si fonda l'Europa e non credo neppure che sia una politica efficace". E ancora: "Auguro buona fortuna a chi dovrà spiegare" ai Paesi africani "che utilizziamo fondi destinati alla cooperazione e alla solidarietà per costruire centri di rimpatrio sul loro territorio, mentre l'intera Unione africana si sta mobilitando su questioni storiche cruciali come la tratta di esseri umani. Vedete in che mondo viviamo? Quindi sì a una politica migratoria molto rigorosa, come quella che abbiamo attuato a livello Ue e nazionale, e la sostengo. Sì a una politica che combatte l'immigrazione clandestina, che la rende più efficace, che porta ai rimpatri. Per quanto riguarda la Francia, no ai centri di rimpatrio o agli hub in Paesi terzi".