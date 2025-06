Clamoroso a sinistra, chi va con FdI: "Cosa rappresenta Meloni"

In un'intervista rilasciata al Tempo, la deputata ha spiegati i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione: "La mia non è stata una scelta dettata dall’urgenza o dalla convenienza, ma dal bisogno di tornare a vivere la politica come spirito di servizio . Ho riflettuto a lungo, in silenzio e con coscienza. Chi mi ha votata lo ha fatto perché credeva in un impegno serio, concreto e presente. E io non posso tradire quella fiducia. Voglio rimanere fedele all’idea che la politica debba servire il bene comune, con umiltà e responsabilità ".

Matteo Renzi continua ad attaccare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni? I suoi parlamentari lo mollano per aderire a Fratelli d'Italia. " Giorgia Meloni ha dimostrato di sapere interpretare, oggi più di chiunque altro, il ruolo di guida del centro politico italiano". Così la deputata Naike Gruppioni ha annunciato che lascia Italia Viva per passare a FdI.

Secondo Naike Gruppioni, Fratelli d'Italia è la scelta giusta "perché ho riconosciuto, nel lavoro quotidiano di questa comunità, quei valori che per me sono fondamentali: il rispetto delle istituzioni, il senso dello Stato, la concretezza e la vicinanza alla gente. Non ho cercato una nuova 'sigla', ma un luogo dove poter lavorare con serietà e in profondità. Fratelli d’Italia, oggi, rappresenta tutto questo: non ha rinnegato la propria storia, ma ha saputo aggiornarla, aprirsi, farsi interprete di un’Italia che chiede sobrietà, ordine, stabilità e coraggio.

Il giudizio sul centrosinistra, invece, è molto negativo: "Non entro nel merito delle singole forze, ma credo che in questo momento ci sia troppa confusione e poca direzione. Il Paese ha bisogno di serietà, di sobrietà, di risposte chiare. Quando i riferimenti si indeboliscono, quando tutto diventa tattica, si perde il senso profondo della politica come costruzione".