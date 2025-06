Referendum, la Lega sbertuccia la sinistra con la foto di Paperino

Un post con cui la Lega non lascia passare alla sinistra il flop sul referendum. In vista della chiusura delle urne, prevista per le 15, i dati fino ad ora diffusi non sono dei migliori. Almeno per Cgil e Pd. E proprio su questo ironizza il Carroccio. Con tanto di foto di Paperino, il partito di Matteo Salvini mostra il personaggio dei cartoni animati e dei fumetti della Disney nel letto. "Mi sono dimenticato di fare qualcosa?", dice tra sé e sé, salvo poi rimettersi a dormire: "Non credo proprio". Il riferimento è ovviamente alla bassa affluenza registrata nella giornata di domenica 8 giugno, quando gli italiani sono stati chiamati a votare per cinque quesiti.

Quali? Quello sui licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti. In questo caso si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs act. E ancora, quello sull'indennità per licenziamenti nelle piccole imprese. Quello sui contratti a termine, per cui si propone l'abrogazione di alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ma anche quello sulla responsabilità solidale negli appalti.