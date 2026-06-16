Islam, com'è ridotta Livorno: moschee, bimbe velate e minacce di morte

Ci sono bambine dai cinque anni in su, coi capelli coperti dal velo o addirittura avvolte in burqa neri che concedono loro solo una fessura all’altezza degli occhi. Leggono il Corano e pregano sedute su tappeti rossi. Filmati che arrivano dall’Uganda e fanno proseliti a Livorno. Nella rossa, anzi rossissima, Livorno. Condivisi dalla moschea cittadina, dove le donne pregano separate dagli uomini e dove vanno per la maggiore le idee di Badr Nader Al-Mashari, il predicatore sunnita molto in voga sui social che nel luglio del 2023 era stato arrestato in Arabia per aver criticato il governo saudita per il patrocinio di concerti ed eventi a suo dire contrari alle norme religiose. Sia chiaro: al momento non c’è alcun legame tra la vergogna fondamentalista del “o ti metti il burqa o ti ammazziamo” detto da un’adulta a una dodicenne al parco e i luoghi istituzionali della comunità islamica livornese. C’è però - come anche messo a verbale dalla mamma della ragazzina minacciata di morte - un oscurantismo che aleggia tra i bengalesi del capoluogo toscano. «Fa parte di un gruppo impegnato a promuovere una rigorosa osservanza dei precetti religiosi tra i connazionali. Non è stato un episodio isolato, ma l’ultimo di una serie di approcci rivolti a mia figlia», ha messo per iscritto la donna in Questura.

LE ASSOCIAZIONI

A Livorno esistono due realtà ufficiali. L’“Associazione Bangladesh Livorno”, nata nel 2019, con l’obiettivo di «promuovere l’integrazione, il dialogo e la conoscenza reciproca tra la comunità bengalese e tutta la cittadinanza livornese». E l’“Associazione Comunità del Bangladesh (Abc) che fa capo a Polas Shabuk, il già consigliere aggiunto delle comunità straniere in Consiglio comunale che lo scorso inverno è stato accusato di violenza sessuale da parte di una donna («Una ritorsione nei miei confronti», si è difeso lui). Le due sigle non vanno d’amore e d’accordo. Tutt’altro: proprio la scelta di Shabuk di entrare in politica aveva prodotto la scissione. Nell’estate del 2022, l’associazione di quest’ultimo, grazie a una raccolta fondi tra gli associati, ha acquistato uno spazio in città per ospitare la sede di un Centro di cultura islamica «per lo studio e le attività integrative ai corsi scolastici».