Vannacci, voce clamorosa sul candidato: "FdI sta cercando l'anti-generale"

Oggi, sabato 13 giugno, si è aperta ufficialmente l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, la nuova formazione politica fondata da Roberto Vannacci. L'invito è stato rivolto a tutti gli altri leader di partiti. Anche se da FdI, Lega e Forza Italia hanno fatto sapere che manderanno solo dirigenti locali o segretari cittadini di Roma dei rispettivi partiti. In tanti a sinistra sperano che, con la discesa in campo del generale, il centrodestra possa spaccarsi. Come è accaduto in passato con altri leader politici. Ma Meloni, Salvini e Tajani non si faranno trovare impreparati.

Il partito guidato da Giorgia Meloni sta incominciando a prendere le misure per contrastare l'ascesa di Vannacci. Come riporta il fatto Quotidiano, nelle ultime settimane sarebbe andato in scena dialogo tra i vertici del partito e Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito che ha raggiunto l’età pensionabile, per una possibile candidatura alle elezioni politiche del 2027.