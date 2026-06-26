Conte-Salis, il retroscena: un patto per fregare Elly Schlein

Un ticket Conte-Salis per Palazzo Chigi. L’ex premier garantisce l’esperienza, la sindaca di Genova la novità. Un uomo e una donna, così si assicura la parità di genere. L’usato sicuro e il nuovo, glamour ma di sinistra. Il leader del M5S nel ruolo di garante del ruolo, perché a Palazzo Chigi ci è già stato, l’emergente di Genova come nuovo volto del centrosinistra, amata dai riformisti, ma anche a sinistra. Sneaker e Bella Ciao. Techno in piazza, ma politiche di sinistra. L’avvocato e la sindaca, la competenza e il territorio. È l’idea, spericolata, che sta maturando in queste ore nel sotterraneo e ampio fronte di quanti (non solo nel M5S) lavorano perché Conte ritorni a Palazzo Chigi. A conferma di quello che, l’altro giorno, Elly Schlein riconosceva davanti alla direzione del Pd: «C’è un pezzo di establishment», diceva, che «mal sopporta» l’idea che a Palazzo Chigi vada una donna, quarantenne, che ama un’altra donna, progressista. Il problema - omesso da Schlein per evitare zizzania - è che buona parte di quell’establishment è nel centrosinistra, come dimostra la discussione che sta avvenendo in queste ore.

NIENTE GAZEBO

Il primo mattone che viene demolito sono le primarie. Quelle che anni fa, nel Pd, si sarebbero dette normali, di prassi, per scegliere il candidato premier del centrosinistra. Ultimamente erano definite “inevitabili”, un male ma necessario. Da alcuni giorni, parlando di primarie per la scelta del candidato premier del centrosinistra, si è aggiunto- novità- che sono «una delle possibilità». Non l’unica e nemmeno la preferibile. È stato ancora Conte (che dopo il referendum sulla giustizia le aveva rilanciate) ad aprire a un altro metodo, quello delle elezioni regionali. Non occorre fare le primarie. Molto meglio, ha detto, è fare un accordo tra leader per trovare il «candidato più competitivo». Ieri il carico da novanta sulle primarie (metodo con cui era nato il Pd) l’ha messo Angelo Bonelli, Avs, ribadendo, a AdnTalks, il podcast di AdnKronos, che sia lui sia Nicola Fratoianni lavorano «affinché si arrivi a un'intesa politica» per la scelta del candidato premier del centrosinistra, non utilizzando lo strumento delle primarie, che invece, ha detto, non è «adeguato in questa fase». Anche se Bonelli e Fratoianni lo dicono a difesa di Schlein, più che di Conte, preferendo la segretaria dem a Palazzo Chigi. Così come tanti nel Pd, a cominciare dagli ex Articolo 1, convinti però che le primarie finirebbero per mettere in difficoltà Schlein. Da decidere, poi, è anche il nome della coalizione. Bonelli, ieri, ha proposto «Alleanza per il Paese e per la pace». Schlein fin qui l’ha definita «la coalizione dell’alternativa» o «alleanza progressista».