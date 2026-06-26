Toscana, quote trans nel feudo Pd e le femministe zitte

Donne, il femminismo è morto. Luogo dell’omicidio: la regione Toscana. L’omicida? Non è il maschio bianco, etero, patriarcale e di destra. Come tanto piacerebbe affermare ad alcune di loro. Ma più semplicemente il compagno che a parole vorrebbe tanto valorizzarle in base al merito. Nella Toscana di Eugenio Giani arriva il bando che certifica il tradimento. Si tratta dell’avviso pubblico per il corso di formazione professionale «C’è stoffa per tutti», finanziato con 128.000 euro di risorse regionali e finalizzato alla qualifica di tecnico della progettazione tessile. Un’iniziativa che dovrebbe valorizzare la tradizione manifatturiera toscana, l’innovazione digitale e la sostenibilità. Ma, in caso di domande eccedenti, il 50% dei posti viene riservato a un’unica categoria protetta: donne, persone non binarie e transgender.

Le donne – da sempre presenza storicamente rilevante – finiscono ghettizzate in questo “mondo alternativo” assieme ai non binari. Qualunque cosa essi siano. Donne non più protagoniste per merito, ma relegate in una corsia preferenziale ideologica. Equiparate a chi si autodefinisce fuori dal binarismo sessuale. E fuori dal binario? Si deraglia. Un meccanismo che non premia il talento ma lo marchia con un asterisco. Sia chiaro non c’è solo la Toscana. Nello sport uomini che si identificano in donne – o che hanno effettuato una transizione in tal senso – si divertono a stracciare le avversarie femmine: dai 100 metri in pista al nuoto. Vere donne allenatesi per anni truffaldinamente superate da chi conserva il testosterone. Perché nessuno nasce in un corpo sbagliato. Il risultato non è l’inclusione: è la cancellazione della categoria femminile. Chissà perché non avviene mai l’inverso.