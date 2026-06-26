Giuseppe Conte: "Sono stato operato d’urgenza al Gemelli"

Nella puntata di “Storie al bivio di sera” condotta da Monica Setta, Giuseppe Conte ha offerto un ritratto intimo e inedito della sua vita privata, rivelando per la prima volta di aver affrontato un tumore scoperto all’improvviso durante controlli di routine e risolto con un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma.La malattia è arrivata come "un fulmine a ciel sereno".

Conte ha raccontato: "La malattia è stata un fulmine a ciel sereno. Ero entrato in ospedale per alcuni controlli e da un giorno all'altro sono stato operato. La prospettiva non era rosea, poteva diventare davvero tutto complicato. La paura c'era, ma sono rimasto lucido".Nel giro di 24 ore la situazione è precipitata fino all’operazione d’urgenza. Nonostante la gravità, ha mantenuto lucidità, non ha pianto e ha trovato forza nella preghiera e nella fede. Decisivo è stato il sostegno della compagna Olivia Paladino e della famiglia.Sul legame con Olivia, iniziato quando i rispettivi figli frequentavano le elementari dopo una sua separazione, Conte ha parlato di una relazione affrontata con cautela ma diventata profonda e solida.