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Pd, "Facciamo un neo-diciottenne": un prestanome come premier

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martedì 25 agosto 2026
Pd, "Facciamo un neo-diciottenne": un prestanome come premier

2' di lettura

Le primarie per il candidato premier "sono un errore politico e vanno evitate. Ci stiamo scivolando dentro senza aver ragionato fino in fondo sul significato e sulle conseguenze politiche ed elettorali". Roberto Speranza non ha dubbi. L'ex ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera, è parso scettico circa la possibilità di individuare in via democratica il candidato premier del campo largo prima delle prossime elezioni politiche. Secondo lui le primarie per il campo largo sarebbero un "autogol clamoroso". Il motivo? Rischierebbe di perdere le elezioni. 

Che fare quindi? Ancora un Papa straniero? Quasi. Speranza ha una soluzione sui generis: un prestanome. Per l'ex ministro l'unico modo per superare l’obbligo di indicare il premier sulla scheda sarebbe "fare una scelta simbolica, come un neo diciottenne o un anziano partigiano". Esclusa quindi l'opzione Silvia Salis: "Non vedo né i tempi, né lo spazio e considero del tutto legittimo che i leader dei principali partiti ambiscano a guidare il nostro progetto di alternativa. Ma il momento vero della competizione non può che essere quello delle elezioni, in cui ogni partito e ogni leadership potrà misurare la propria proposta sul piano elettorale. Con il modello che propongo, nessuna forza politica pagherebbe il prezzo di una sconfitta alle primarie".

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Speranza crede ancora che il campo largo possa avere la meglio su Giorgia Meloni: "Il nostro obiettivo è vincere e oggi questo è possibile. Ma perché accada davvero è indispensabile che tutti siano mobilitati al massimo alle Politiche e le primarie mi sembrano, purtroppo, lo strumento peggiore. Porterebbero a una riduzione dei consensi il giorno in cui si decide la partita, arrecando un danno enorme alla forza uscita sconfitta dai gazebo e quindi all’intera coalizione".

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