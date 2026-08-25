Pd, "Facciamo un neo-diciottenne": un prestanome come premier

Le primarie per il candidato premier "sono un errore politico e vanno evitate. Ci stiamo scivolando dentro senza aver ragionato fino in fondo sul significato e sulle conseguenze politiche ed elettorali". Roberto Speranza non ha dubbi. L'ex ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera, è parso scettico circa la possibilità di individuare in via democratica il candidato premier del campo largo prima delle prossime elezioni politiche. Secondo lui le primarie per il campo largo sarebbero un "autogol clamoroso". Il motivo? Rischierebbe di perdere le elezioni.

Che fare quindi? Ancora un Papa straniero? Quasi. Speranza ha una soluzione sui generis: un prestanome. Per l'ex ministro l'unico modo per superare l’obbligo di indicare il premier sulla scheda sarebbe "fare una scelta simbolica, come un neo diciottenne o un anziano partigiano". Esclusa quindi l'opzione Silvia Salis: "Non vedo né i tempi, né lo spazio e considero del tutto legittimo che i leader dei principali partiti ambiscano a guidare il nostro progetto di alternativa. Ma il momento vero della competizione non può che essere quello delle elezioni, in cui ogni partito e ogni leadership potrà misurare la propria proposta sul piano elettorale. Con il modello che propongo, nessuna forza politica pagherebbe il prezzo di una sconfitta alle primarie".