Trump contro Meloni, rottura totale Italia-Usa: Tajani annulla la visita a Miami

Altro scossone dopo le parole offensive di Donald Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di annullare la sua visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. Lo ha scritto lo stesso Vicepresidente del Consiglio su X. "Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno": queste le parole del titolare della Farnesina.

Trump - contattato telefonicamente da L'aria che tira -, riferendosi a Giorgia Meloni, ha affermato: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, mi ha fatto pena. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle".