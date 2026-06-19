Giorgia Meloni, durissima replica a Trump: "Tutto inventato. Io e l'Italia non imploriamo mai"

"Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai". Non si è fatta attendere la - durissima - risposta di Giorgia Meloni alle dichiarazioni rilasciate a La7 da Donald Trump. La leader di FdI ha affidato ai social la sua reazione alle parole del tycoon.

"Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle - ha detto nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, Trump alla redazione de L'aria che tira -. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena". Nella telefonata mandata in onda da La7, il giornalista Daniele Compatangelo all'inizio del colloquio di pochi minuti ha posto al presidente Usa una domanda sull'Ucraina.

Trump ha risposto dicendo solo "non sono coinvolto in questa questione, noi vogliamo solo la pace" e ha rilanciato facendo una domanda che vira il discorso sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Come sta il suo primo ministro?", ha chiesto l'inquilino della Casa Bianca. Quando il giornalista ha chiesto a Trump cosa pensi del suo incontro con Meloni al G7, il presidente Usa ha risposto che "probabilmente è contenta che io le abbia parlato". A seguire, alla domanda su cosa abbia suggerito di fare a Meloni e agli alleati europei sull'Ucraina, Trump ha risposto: "Gli europei hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione e se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.Probabilmente non riusciranno a risolverli, l’immigrazione è un disastro. L'energia con tutte quelle pale eoliche, che sono un fallimento, è un disastro".