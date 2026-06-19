Mondiali 2026, Ibrahimovic ridicolizzato dal New York Times: "Solo battute e proclami"

Zlatan Ibrahimovic resta Zlatan Ibrahimovic. Anche davanti alle telecamere, lontano dal campo, riesce a catalizzare attenzioni e discussioni. Ma la sua prima esperienza da opinionista al Mondiale di Usa-Canada-Messico non sta convincendo tutti. Anzi. Il New York Times gli ha dedicato un'analisi piuttosto severa, mettendo in discussione il contributo offerto nello studio di Fox Sports. L'emittente americana, che trasmette il torneo in lingua inglese, ha costruito una squadra di commentatori di altissimo livello, puntando su volti autorevoli come Thierry Henry e Rebecca Lowe.

In questo contesto è stato inserito anche l’ex attaccante svedese, chiamato a portare la sua esperienza da uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Secondo il quotidiano statunitense, però, Ibra sta facendo fatica a trovare il giusto equilibrio nel nuovo ruolo. Il problema non sarebbe la personalità, quella che lo ha sempre accompagnato dentro e fuori dal campo, ma la capacità di andare oltre le battute e i proclami per offrire analisi dettagliate e approfondimenti tecnici.