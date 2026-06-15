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Laura Ravetto da Vannacci, con cosa si presenta sul palco

lunedì 15 giugno 2026
Laura Ravetto da Vannacci, con cosa si presenta sul palco

1' di lettura

L’ex leghista Domenico Furgiuele ha salutato la platea di Futuro Nazionale chiamando “camerati” i presenti all’evento di Roma. E alla fine del suo intervento, ringraziando il generale, ha fatto il saluto militare urlando: «Coraggio chiama coraggio e vittoria chiamerà la vittoria».

Prima il deputato, passato di recente dalla Lega di Matteo Salvini a Futuro Nazionale di Vannacci, aveva citato i riferimenti del partito ossia «Dio, patria e famiglia». La parola “camerati” è stata detta successivamente anche da Lorenzo Gasperini, futurista toscano che è intervenuto sul palco per illustrare il programma del partito. «Cari amici, cari camerati, si può dire?» aveva esordito Furgiuele tra gli applausi dei presenti.

Un altro fuori programma arriva con la deputata Laura Ravetto, altra ex leghista, che si presenta sul palco con lo spray “Merito”: «I giornalisti diranno che vogliamo che le donne stiano a casa a stirare e invece no. La mia proposta è il merito. Le donne devono arrivare con il merito e non servono le quote rosa».

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