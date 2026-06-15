Giorgia Meloni "difende solo i mussoliniani": chi spala fango sulla premier

Il patentino di antifascismo, necessario per aderire alla Fiera della piccola e media editoria, fa impazzire la sinistra. Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, parla di una «polemica domenicale surreale», la Meloni «adesso ha l’ossessione per Vannacci.

Un piccolo quesito: ma quando si occupa dell’Italia?», incalza. E il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini, rincara la dose: «Meloni vuole passare il tempo che le resta gareggiando con Vannacci a chi sta più a destra? Sono veramente messi malissimo».